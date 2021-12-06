Автор блога "Подслушано на площадке" рассказала о разнообразии зон для детского отдыха в Петербурге

Мама-блогер поделилась с Piter.tv своим экспертным взглядом на развитие детских пространств в Петербурге. Она рассказала нам, как придумала способ от скуки в декрете и самых интересных площадках.

О плюсах и минусах детских площадок Петербурга, а также трендах в строительстве игровых комплексов для детей рассказала Любовь Румянцева, мама двоих детей и создательница блога "Подслушано на площадке".

Как у вас возникла идея вести блог про детские площадки Петербурга? Почему именно такое направление?

Это достаточно логично: я нахожусь уже второй раз в декрете, сейчас с сыном, и с дочкой мне уже настолько надоели детские площадки, а тут сыну исполнился годик, он начал ходить – его надо развлекать. В сентябре мы вышли на площадку, и через неделю я поняла, что скоро завою: все очень однообразно, скучно, это день сурка. Я стала думать, как можно себя развлечь: может, поехать на какую-нибудь новую площадку, наверняка с тех пор как дочка подросла, появились новые горки. Я стала спрашивать у мам, гуглить, наверняка кто-то уже составил путеводитель по детским площадкам – ничего нет, есть только материал "ТОП-10 детских площадок Питера" и все. Я решила сама ездить – буду первооткрывателем и потихоньку буду рассказывать, а там посмотрим – создала в "Инстаграм"* (запрещенная на территории РФ социальная сеть, относящаяся к экстремистской и террористической компании Meta) блог "Подслушано на площадке". Для меня это оказалось творческой терапией в декрете, потому что я теперь не просто гуляла на детских площадках, а собирала контент. Это меня мотивировало все время ездить в разные места.

По каким критериям вы оцениваете детские площадки?

Я сама себе придумала 10-ти балльную систему, где 10 – это самая крутая детская площадка, единица – самая ужасная. Я оцениваю ее визуальное состояние: насколько она потрепана, обычно у новеньких площадок все хорошо, но потом постепенно они ушатываются детьми, подростками, вандалами, и если ее не чинят, то я снимаю баллы. Конечно, я оцениваю разнообразие оборудования: это может быть маленькая горка, песочница, качели и все, а бывает какое-то неожиданное оборудование: что-то интересное, редкое, и тогда я добавляю баллы. Потом я всегда оцениваю оригинальность, смотрю, насколько эта площадка оригинально выглядит, какой у нее дизайн. У нас в городе много однотипных площадок, они везде одинаковые, у нас есть "KSIL", это самый распространенный производитель по всей России, они находятся почти в каждом дворе – как же они надоели. А бывает, когда встречаешь другого производителя, у него, например, оригинальность зашкаливает, но страдает функциональность.

Чем отличаются современные детские площадки?

Сейчас тренд на дерево, обычно это дерево в сочетании с веревочными конструкциями, люди к этому с благодарностью относятся, потому что им тоже надоел пластик. Сейчас детские площадки делают так, что дети должны сами познавать мир: не задавать им заранее тему, а должна быть какая-то вариативность, так дети лучше развиваются. Да, возможно, есть целое направление в детских площадках, в Европе этого много, и у нас постепнно вводят. Бывают различные звуковые штуки: ксилофоны или там-тамы, это нацелено на то, чтобы у ребенка развивалось звуковое восприятие.

Как отзываются ваши дети о новых игровых комплексах?

У меня дети разного возраста: дочке 10 лет и если ей площадка не нравится, она говорит, что это скукота, таких площадок большиснтво, потому что на 10 летних сложно угодить уже, ей нужно что-то реальное крутое: батут или экстремальная лазалка. А малыш не умеет еще разговаривать, но по нему понятно: либо он теряет интерес и начинает играть с веточкой, либо наоборот увлекается. Мы недавно ездили на новую площадку, которую построили на набережной Охты и Оккервиль, там интересный комплекс в виде ульев, он для больших, и моему сыну туда даже не залезть, но его покорило покрытие: там сделали покрытие из черноморской гальки. Малыш сел и начал копаться в ней, и он был не один: все дети тащились от этой гальки.

На какие недостатки детских площадок чаще всего жалуются мамы?

Это обычно касается безопасности, потому что есть игровые комплексы, куда ты забираешься, идешь, а потом – провал на два метра вниз, хочется, чтобы там была горка или заборчик, то есть ребенок залезть может, но у него есть и дарка, откуда можно вывалиться. Бывают вещи, которые понятны после долгого использования, например, на площадках есть железная горка-труба, очень круто. Я свои восторги в соцсетях выкладываю, а потом мне мамы говорят, что на этой горке летом плохо кататься, потому что она раскаляется и превращается в печку, где можно обжечься, этот нюанс может сильно испортить впечатление, и от него зависит безопасность детей. Обычно мамы жалуются, если сломано оборудование, на самом деле есть действенный механизм – портал "Наш Петербург", туда можно писать, и довольно оперативно исправляют. Часто жалуются на то, что в песочнице кончился песок, или он старый.

Насколько развит Петербург с точки зрения количества и качества детских площадок?

Если нас сравнивать с Москвой, то Питер сильно проигрывает, потому что таких детских площадок как в Москве, нет нигде, мне кажется, даже в Европе и Америке. В Питере последние годы стали догонять, еще неравномерно и не везде, при этом разные районы развиваются по-разному. По моему опыту, есть район, где каждый год появляются новые площадки, а в каком-то ничего нет, и мамы плачут, что им гулять негде. Жалуются на Центральный район, а при этом в Калининском районе очень много классных детских площадок, и они оригинальные: у меня в блоге есть площадка в виде самолета или в виде карандашей, где стоят карандаши и большая-большая точилка. Также я не знаю, что у нас происходит с парками: там либо вообще нет площадки, либо она супер-старая. Меня шокирует площадка в ЦПКиО, ведь это центральный парк, и там должно быть что-то "вау", а там скукота, в некоторых новостройках дворовые площадки гораздо лучше.

Опишите вашу идеальную детскую площадку. Какая она?

Моя идеальная площадка – это площадка в парке, чтобы там рядом не было машин, улиц, чтобы она была среди зелени. Там должны быть разные зоны для детей разных возрастов. А также разные элементы: обязательные, такие как горка, песочница, качели, но и какие-то необязательные, которые радуют детей: батут или веревочные карусели, они пользуются популярность сейчас. Это может быть неожиданный игровой комплекс, который станет вызовом для детей постарше, чтобы можно было залезть высоко и почувствовать себя чемпионом: детям постарше важно, чтобы был экстрим. Вообще в моем идеальном мире детские площадки должны быть очень разными, то есть в одном дворе что-то одно, например, пластиковая горка, в другом дворе – железная, в третьем дворе – деревянная в эко-стиле, тогда у детей пред глазами появятся разные примеры, и играть будет веселее.

*запрещенная на территории РФ социальная сеть, относящаяся к экстремистской и террористической компании Meta

Видео, фото: Piter.TV, личный архив героя