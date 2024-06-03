На детских площадках в Красногвардейском районе разместят тракторы

Ребята получат возможность детально изучить устройство тракторов, посидеть в кабинах и почувствовать себя настоящими механизаторами, фотографируясь за рулём.

В Красногвардейском районе в рамках программы "Я расту в Красногвардейском" каждую субботу с 11 до 12 часов на игровых площадках местных парков дети смогут увидеть настоящие сельскохозяйственные трактора, сообщает администрация района.

Для маленьких посетителей организуют увлекательную встречу с сельскохозяйственной техникой, пишет "Вечерний Петербург". Ребята получат возможность детально изучить устройство тракторов, посидеть в кабинах и почувствовать себя настоящими механизаторами, фотографируясь за рулём. Опытный специалист расскажет детям обо всех особенностях техники и позаботится о безопасности мероприятия.

Посмотреть на технику можно будет в трёх популярных зелёных зонах района:

— Малоохтинский парк,

— Полюстровский парк,

— Парк Малиновка.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского