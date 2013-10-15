Ограничения движения вступят в силу в семи районах Петербурга с 27 июля

Подробности рассказали в ГАТИ.

В Петербурге с 27 июля введут ограничения дорожного движения в семи районах. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В Адмиралтейском районе с 27 по 28 июля закрывается движение транспорта по проспекту Римского-Корсакова у пересечения с Садовой улицей. Объезд будет осуществляться по Садовой улице, набережной канала Грибоедова, проспекту Римского-Корсакова, Вознесенскому проспекту, Кокушкину переулку.

В Кировском районе с 27 по 31 июля закрывается сквозное движение транспорта по улице Гладкова от улицы Губина до Баррикадной улицы. Объезд - Оборонная улица, Промышленная улица, Баррикадная улица, Севастопольская улица.

В Красносельском районе с 27 июля по 31 декабря закрывается движение транспорта по Земской улице в муниципальном округе Горелово (территория Старо-Паново) от Таллинского шоссе до дома 206 литера А по Таллинскому шоссе. Объезд - Таллинское шоссе, Земская улица, выезд на КАД, примыкающие подъезды, Речная улица.

В Кронштадтском районе с 27 июля по 11 декабря ограничивается движение транспорта по Цитадельской дороге в городе Кронштадте от Кронштадтского шоссе до Цитадельского шоссе с организацией движения по вновь построенному участку Цитадельской дороги.

В Невском районе с 27 по 28 июля ограничивается движение транспорта по проспекту Обуховской Обороны от улицы Чернова до улицы Шелгунова, с закрытием движения по проспекту Обуховской Обороны в направлении от улицы Чернова к улице Шелгунова. Объезд будет осуществляться по улице Бабушкина, улице Чернова, бульвару Красных Зорь, Прямому проспекту. Кроме того, с 27 июля по 26 августа ограничивается движение транспорта по Октябрьской набережной от проспекта Большевиков до Паткановской улицы.

В Петроградском районе с 27 по 28 июля (в ночное время в период отсутствия движения троллейбусов) ограничивается движение транспорта по Большой Пушкарской улице от улицы Лизы Чайкиной до Введенской улицы.

В Приморском районе с 27 по 28 июля закрывается движение транспорта по Лисичанской улице на пересечении с улицей Графова. Объезд - Сердобольская улица, набережная Чёрной речки, Старобельская улица, Лисичанская улица, Торжковская улица, Белоостровская улица, улица Графова. С 27 июля (00:00) по 2 августа (06:00) закрывается движение транспорта по боковому проезду проспекта Королева (четная сторона) от дома 40 корпус 2 строение 1 по Шуваловскому проспекту до улицы Шаврова.

Ранее мы сообщили о том, что благоустройство Новосмоленской набережной завершено раньше срока.

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