Движение по Кузнецовской улице ограничат со 2 по 5 марта

Речь идет об участке от проспекта Космонавтов до Витебского проспекта.

С наступлением марта в силу вступили и несколько ограничений движения, о которых автомобилистов предупредила ГАТИ. В ведомстве напомнили, что 1 марта ограничился проезд по Киевской улице от Заозёрной улицы до Московского проспекта. Размещение пешеходной галереи здесь продлится до 14 октября.

С 2 по 5 марта затруднится движение по Кузнецовской улице на участке от проспекта Космонавтов до Витебского проспекта. Здесь пройдут работы по прокладке инженерных сетей. 5 марта ожидаются самые быстрые работы, из-за которых закроют движение по нечетной стороне Пулковского шоссе от 5-го Предпортового проезда до АЗС: с 03:00 до 03:20 на участке пройдут установка пролётного строения.

Ранее мы писали, что по временному путепроводу над Пулковским шоссе поехали грузовые поезда.

Фото: Piter.TV