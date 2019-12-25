По временному путепроводу над Пулковским шоссе поехали грузовые поезда

Основной путепровод скоро демонтируют для постройки нового.

По дублеру путепровода над Пулковским шоссе пустили грузовые поезда. Временное, но надежное строение возвели за полгода, пока на основном путепроводе ведется капитальный ремонт.

Движение на временный путепровод на перегоне Среднерогатская – Предпортовая ОЖД перенесли за 72 часа: специалисты демонтировали устройства контактной сети со старой трассы и установили элементы на новых путях с соблюдением всех мер безопасного пропуска поездов. Вскоре специалисты начнут демонтаж старого путепровода и разбор насыпи земляного полотна. На этом месте построят новый трехполосный путепровод: автомобильная дорога расширится до четырех полос в каждую сторону. Реконструкцию завершится до конца 2021 года.

Ранее мы писали, что проезд по участку Приморского шоссе ограничат до конца мая.

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