Проезд по участку Приморского шоссе ограничат до конца мая

Здесь пройдет реконструкция дороги.

Петербургских автомобилистов ждет несколько новых ограничений дорожного движения. О них 17 февраля предупредили в ГАТИ.

Так, с 18 февраля по 30 мая затруднится проезд по Приморскому шоссе от 1-го Лахтинского моста до Приморского проспекта. На данном участке пройдет реконструкция дороги.

На небольшой срок, 20:00 20 февраля до 07:00 24 февраля, ограничат движение по проспекту Маршала Блюхера на пересечении с Кушелевской дорогой, где будут вестись работы по прокладке водопровода. Также с 20 февраля, но до 7 марта, затруднится движение по улице Потапова от шоссе Революции до Ириновского проспекта из-за прокладки канализационных сетей.

Ранее мы писали, что на Приморском шоссе стартовало устройство временной эстакады.

Фото: Piter.TV