На улице Рентгена до апреля затруднится проезд из-за прокладки теплосети

Захарьевскую улицу и 2-ю Комсомольскую улицу в разные числа будут полностью перекрывать.

Петербургских автомобилистов ожидает ряд новых ограничений движения, связанных с различными работами. Об этом предупреждает ГАТИ.

Так с 10 по 11 октября ремонт оборудования газопровода закроет движение по участку Захарьевской улицы от Потёмкинской улицы до проспекта Чернышевского. В те же дни затруднится проезд и по Липовой аллее от Школьной улицы до Дибуновской.

С 10 октября по 2 ноября реконструкция водопроводной сети закроет движение автомобилей по 2-ой Комсомольской улице от проспекта Народного Ополчения до проспекта Ветеранов. С того же числа начнутся работы на Новоорловской и Заповедной улицах, которые закончатся 1 ноября. Там движение транспорта будут поэтапно ограничивать и закрывать.

Наконец, с 12 октября по 30 апреля затруднится движение по улице Рентгена от улицы Льва Толстого до улицы Чапаева из-за прокладки теплосети.

Также мы сообщали, что на развязке КАД Петербурга с ЗСД ограничат движение до ноября.

Фото: Piter.TV