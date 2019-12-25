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В ЦПКиО ввели ограничения для велосипедистов
Сегодня, 13:22
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В ЦПКиО ввели ограничения для велосипедистов

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Во время прогулки по парку на велосипеде скорость не должна превышать 10 км/ч.

На Елагином острове ввели новые правила для велосипедистов. Об этом сообщил Telegram-канал ЦПКиО им. Кирова 13 июня.

Так, во время прогулки по парку на велосипеде скорость не должна превышать 10 км/ч. При этом кататься можно только по асфальтовым дорожкам. Запрещены спортивные тренировки на велосипедах, а также проход на остров с шоссейным велосипедом.

В ЦПКиО подчеркнули, что парк на Елагином острове — это место для комфортного и безопасного отдыха.

Ранее мы сообщили о том, что ЦПКиО имени Кирова отметили День России.

Фото: Telegram / Елагин остров — ЦПКиО им. С. М. Кирова

Теги: санкт-петербург, цпкио
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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