В ЦПКиО ввели ограничения для велосипедистов

Во время прогулки по парку на велосипеде скорость не должна превышать 10 км/ч.

На Елагином острове ввели новые правила для велосипедистов. Об этом сообщил Telegram-канал ЦПКиО им. Кирова 13 июня.

Так, во время прогулки по парку на велосипеде скорость не должна превышать 10 км/ч. При этом кататься можно только по асфальтовым дорожкам. Запрещены спортивные тренировки на велосипедах, а также проход на остров с шоссейным велосипедом.

В ЦПКиО подчеркнули, что парк на Елагином острове — это место для комфортного и безопасного отдыха.

Ранее мы сообщили о том, что ЦПКиО имени Кирова отметили День России.

Фото: Telegram / Елагин остров — ЦПКиО им. С. М. Кирова