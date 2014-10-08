Ремонт дорог ограничит движение в Красносельском и Приморском районах с 31 октября

Об этом информирует ГАТИ Петербурга.

С 31 октября движение для автомобилистов ограничат в двух районах, рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

В Красносельском районе 31 октября в связи с ремонтом дорожного покрытия затруднится проезд по Кингисеппскому шоссе в Красном Селе от площади Воинской Славы до Нарвской улицы, с закрытием движения по Кингисеппскому шоссе в направлении от площади Воинской Славы к Нарвской улице.

А в Приморском районе с 31 октября по 3 ноября по этой же причине ограничат проезд по Ланскому мосту.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: с 28, 29 и 30 октября движение ограничат в трех районах Петербурга.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга