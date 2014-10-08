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Ремонт дорог ограничит движение в Красносельском и Приморском районах с 31 октября
Сегодня, 11:00
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Ремонт дорог ограничит движение в Красносельском и Приморском районах с 31 октября

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Об этом информирует ГАТИ Петербурга.

С 31 октября движение для автомобилистов ограничат в двух районах, рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга. 

В Красносельском районе 31 октября в связи с ремонтом дорожного покрытия затруднится проезд по Кингисеппскому шоссе в Красном Селе от площади Воинской Славы до Нарвской улицы, с закрытием движения по Кингисеппскому шоссе в направлении от площади Воинской Славы к Нарвской улице. 

А в Приморском районе с 31 октября по 3 ноября по этой же причине ограничат проезд по Ланскому мосту.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее на Piter.TV: с 28, 29 и 30 октября движение ограничат в трех районах Петербурга. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга

Теги: красносельский район, ограничения для автомобилистов, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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