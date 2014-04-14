  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С 28, 29 и 30 октября движение ограничат в трех районах Петербурга
Сегодня, 10:58
202
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

С 28, 29 и 30 октября движение ограничат в трех районах Петербурга

0 0

Речь идет о Выборгском, Московском и Петроградском районах.

С 28, 29 и 30 октября движение транспорта ограничат в трех районах, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга. 

В Выборгском районе с 30 октября по 19 ноября будут ремонтировать трамвайные пути, поэтому проезд затруднится по проспекту Культуры от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского, включая перекресток с проспектом Просвещения, по Актерскому проезду от проспекта Культуры до улицы Руднева. 

В Московском районе с 29 октября по 9 апреля 2026 года в связи с производством работ по размещению временного ограждения перекроют движение по улице Булавского от Киевской улицы до Черниговской улицы. 

А в Петроградском районе с 28 октября по 15 августа 2025 года из-за строительства и реконструкции инженерных сетей ограничат проезд по Петровской косе от Петровской площади до тупика. 

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что в трех районах Петербурга с 26 октября ограничат движение. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга

Теги: гати петербурга, ограничения для транспорта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии