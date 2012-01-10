В трех районах Петербурга с 25 сентября для автомобилистов ограничат движение

Речь идет о Кировском, Курортном и Пушкинском районах.

В трех районах Петербурга с 25 сентября ограничат и запретят движение для автомобилистов, сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В Кировском районе с 25 по 28 сентября в связи с работами по ремонту дорожного покрытия перекроют проезд по улице Морской Пехоты от дома 108А по проспекту Стачек до проспекта Стачек. А в Курортном районе с 25 сентября по 13 октября по этой же причине ограничат движение по Скандинавскому шоссе в Белоострове от Зеленогорского шоссе до границы с Ленобластью.

С 25 сентября по 1 октября в Пушкинском районе будут строить водопроводную сеть, из-за чего затруднится проезд по Лангеловской улице в Шушарах от Кобринской улицы до Самсоновской улицы.

Государственная административно-техническая инспекция напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. ГАТИ Петербурга

Ранее стало известно о том, что в тоннеле петербургской дамбы ограничат движение.

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