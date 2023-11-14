В тоннеле петербургской дамбы ограничат движение

С 23 по 24 сентября затруднится проезд по транспортному отсеку Финской стороны.

Из-за ремонтных работ в тоннеле Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга от наводнений введут ограничения дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе дамбы города.

С 23 по 24 сентября затруднится проезд по транспортному отсеку Финской стороны на внешнем кольце Кольцевой автодороги. Для ввода и вывода техники возможно перекрытие движения перед въездом в тоннель не более чем на 7-10 минут.

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и просит водителей обращать внимание на информационные табло, разметку, знаки и соблюдать скоростной режим. Счастливого пути! Пресс-служба КЗС Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что с 28 сентября будет перекрыт съезд с ЗСД на КАД Петербурга.

Фото: пресс-служба КЗС Петербурга