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В тоннеле петербургской дамбы ограничат движение
Сегодня, 9:15
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В тоннеле петербургской дамбы ограничат движение

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С 23 по 24 сентября затруднится проезд по транспортному отсеку Финской стороны.

Из-за ремонтных работ в тоннеле Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга от наводнений введут ограничения дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе дамбы города. 

С 23 по 24 сентября затруднится проезд по транспортному отсеку Финской стороны на внешнем кольце Кольцевой автодороги. Для ввода и вывода техники возможно перекрытие движения перед въездом в тоннель не более чем на 7-10 минут.

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и просит водителей обращать внимание на информационные табло, разметку, знаки и соблюдать скоростной режим. Счастливого пути!

Пресс-служба КЗС Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что с 28 сентября будет перекрыт съезд с ЗСД на КАД Петербурга. 

Фото: пресс-служба КЗС Петербурга

Теги: кзс петербурга, ограничения для автомобилистов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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