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С 28 сентября будет перекрыт съезд с ЗСД на КАД Петербурга
Сегодня, 11:43
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С 28 сентября будет перекрыт съезд с ЗСД на КАД Петербурга

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Объезд участка будет осуществляться через Левашовское шоссе.

Съезд с Западного скоростного диаметра (ЗСД) на 10-й километр Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга полностью перекроют. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 20 сентября. 

Мера вводится в период с 28 сентября по 2 октября из-за дорожных работ. Объезд участка будет осуществляться через Левашовское шоссе. 

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения). <…> ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства.

Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 

Пройдут работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, деструктуризации и разборке цементно-песчаного основания, устройству основания из щебеночно-песчаной смеси, верхнего слоя основания и нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси.

Ранее на Piter.TV: из-за полумарафона "Северная столица" в центре Петербурга ограничат движение. 

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 

Теги: дорожные работы, съезд с зсд, фку упрдор северо-запад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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