С 28 сентября будет перекрыт съезд с ЗСД на КАД Петербурга

Объезд участка будет осуществляться через Левашовское шоссе.

Съезд с Западного скоростного диаметра (ЗСД) на 10-й километр Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга полностью перекроют. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 20 сентября.

Мера вводится в период с 28 сентября по 2 октября из-за дорожных работ. Объезд участка будет осуществляться через Левашовское шоссе.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения). <…> ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства. Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Пройдут работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, деструктуризации и разборке цементно-песчаного основания, устройству основания из щебеночно-песчаной смеси, верхнего слоя основания и нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси.

Ранее на Piter.TV: из-за полумарафона "Северная столица" в центре Петербурга ограничат движение.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"