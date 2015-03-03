Ограничения для получения знака "Жителю блокадного Ленинграда" сняли в Петербурге

Принятие закона приведет к официальному признанию статуса блокадника у 1836 петербуржцев и примерно 1200 граждан, проживающим за пределами города.

На заседании Законодательного собрания Петербурга, проходившем 1 октября, депутаты приняли в третьем чтении законопроект, отменяющий временное ограничения для вручения медали "Жителю блокадного Ленинграда". Данный шаг обеспечит равноправие всех переживших блокаду граждан, позволив тем, кто находился в окруженном городе менее четырех месяцев, получать аналогичные федеральные льготы, которыми пользуются ветераны Великой Отечественной войны.

Председатель парламента Александр Бельский заявил, что принятие законопроекта означает не только восстановление справедливого отношения к участникам блокады, но и символическое признание значимости каждого жителя блокадного Ленинграда вне зависимости от продолжительности пребывания в условиях осады.

Фото: Piter.TV