На Ладожском мосту со 2 декабря введут ограничения для большегрузов

Мера связана с предаварийным состоянием переправы.

На Ладожском мосту в Кировском районе Ленобласти введут ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 31 октября.

Так, со 2 декабря на переправе, которая расположена на 40-м километре дороги Р-21 "Кола", вводится временное ограничение для большегрузов. Подрядная организация установит на подъездах к мосту дорожные знаки 3.11 "Ограничение массы – 23 т" и 3.12 "Ограничение нагрузки на ось – 6 т".

Решение о введении временных ограничений движения было принято специалистами по результатам проведенной диагностики Ладожского моста в связи с его предаварийным состоянием. Такая мера позволит уменьшить динамические нагрузки на искусственное сооружение, которые возникают при движении большого количества автомобилей, в том числе едущих с перегрузом. Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

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Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"