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На Ладожском мосту со 2 декабря введут ограничения для большегрузов
Сегодня, 9:55
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На Ладожском мосту со 2 декабря введут ограничения для большегрузов

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Мера связана с предаварийным состоянием переправы.

На Ладожском мосту в Кировском районе Ленобласти введут ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 31 октября. 

Так, со 2 декабря на переправе, которая расположена на 40-м километре дороги Р-21 "Кола", вводится временное ограничение для большегрузов. Подрядная организация установит на подъездах к мосту дорожные знаки 3.11 "Ограничение массы – 23 т" и 3.12 "Ограничение нагрузки на ось – 6 т". 

Решение о введении временных ограничений движения было принято специалистами по результатам проведенной диагностики Ладожского моста в связи с его предаварийным состоянием. Такая мера позволит уменьшить динамические нагрузки на искусственное сооружение, которые возникают при движении большого количества автомобилей, в том числе едущих с перегрузом. 

Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ранее мы рассказывали о том, что петербургскую дамбу закроют для прохода судов 31 октября. 

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: ладожский мост, фку упрдор северо-запад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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