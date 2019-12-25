На Токсовском тоннеле на КАД изменят схему движения на неделю

Во время дорожных работ будет попеременно перекрываться по одной полосе, на оставшихся будет действовать ограничение скорости.

На КАД Петербурга ожидаются новые ограничения. По данным пресс-службы ФКУ Упрдор "Северо-Запад" в Токсовском тоннеле на неделю, с 18 по 24 июля, поменяют схему движения транспорта.

За указанный период в тоннеле пройдут работы по восстановлению деформационных швов в северном и южном отсеках. Пока дорожники трудятся, в тоннеле попеременно будут перекрывать по одной полосе по направлению из Ленобласти в Петербург, в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели, а также по направлению из Петербурга обратно в Ленинградскую область. При этом, скорость движения по второй полосе будет ограничено до 40 км/ч. Чтобы не провоцировать пробки, ограничения введут в период с 21:00 до 06:00.

Ранее мы сообщили о том, что с 1 по 18 августа на КАД введут ограничения.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"