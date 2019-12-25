С 1 по 18 августа на КАД введут ограничения

Специалисты будут проводить работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части.

На внешней стороне КАД с 70 по 64 километр для автомобилистов введут ограничения. Они начнут действовать 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Специалисты будут проводить работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части на участке между Дачным проспектом и транспортной развязкой на пересечении с Московским шоссе. В связи с ремонтом дорог будет невозможно движение по третьей и четвертой полосам.

Работы планируют сдать 18 августа. Именно на этот день назначено снятие ограничений.

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