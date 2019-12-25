Маршрут трамвая № 16 изменится на предстоящей неделе

Из-за дорожных работ на набережной реки Волковки транспорт свернет с привычного пути.

С 18 по 22 июля маршрут трамвая № 16 изменится из-за дорожных работ на набережной реки Волковка. Об этом сообщили в tg-канале "Транспорт Петербурга. Организатор перевозок".

Трамваи № 16 будут курсировать от конечной остановки "Улица Марата" по действующей трассе до Старо-Петергофского проспекта, затем свернут на набережную Обводного канала и проедут по Лифляндской улице, улице Калинина, улице Трефолева до конечной остановки "Оборонная улица".

Ранее на Piter.tv: во всех автобусах в Петербурге с 15 июля действуют льготы.

Фото: Телеграм / Транспорт Петербурга. Организатор перевозок