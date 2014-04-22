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Во всех автобусах в Петербурге с 15 июля действуют льготы
Сегодня, 9:11
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Во всех автобусах в Петербурге с 15 июля действуют льготы

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Временно исполняющий обязанности главы комитета по транспорту Валентин Енокаев заявил, что в стране впервые полностью отказались от коммерческих маршруток.

В Петербурге 15 июля стартовал третий этап транспортной реформы. В середине лета в городе все маршрутки заменили на социальные автобусы, на которых действуют льготы. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы комитета по транспорту Валентин Енокаев.

По словам представителя Смольного, в стране впервые полностью отказались от коммерческих маршруток. На такой шаг решились власти Северной столицы. Реформа стала одной из самых масштабных в России за последнее время. Город очистился от маршруток, улучшился его облик. 

Новые автобусы отличаются комфортабельностью и современными технологиями. Пассажиры могут оплачивать проезд только бесконтактным способом. Кроме того, действуют карты "Подорожник". В транспорте помнят про социальные льготы, их не отменили.  

Ранее на Piter.tv: маршрутку, которая проигнорировала транспортную реформу в Петербурге, арестовали.

Фото: Piter.tv

Теги: автобусы, льготы, смольный, транспорт петербург, транспортная реформа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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