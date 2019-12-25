Маршрутку, которая проигнорировала транспортную реформу в Петербурге, арестовали

В городе стартовал третий заключительный этап транспортной реформы, который предполагает отказ от маршруток.

В пятницу, 15 июля, коммерческая маршрутка вышла на свой маршрут в Петербурге, после чего водителя арестовали. В городе стартовал третий заключительный этап транспортной реформы, который предполагает отказ от маршруток. На их замену придут социальные автобусы, передают в комтрансе.

Сегодня компания "М.А.К.С." выпустила транспорт на отмененный маршрут К-289. В результате водителя арестовали.

Ранее мы писали, что в Петербурге приступили к окончательному этапу ликвидации маршруток. Убрать маршрутки решили постепенно, а не одним днем.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха