В Петербурге введут ограничения движения из-за заезда "Гран Фондо Россия"

Грандиозное велосипедное событие объединит профессионалов и любителей шоссейных заездов.

Спортивный азарт и здоровый образ жизни встречаются на трассах Петербурга в этот уикенд. В воскресенье, 13 августа, состоится ожидаемое велосипедное событие в России – "Гран Фондо Россия". Об этом напоминает пресс-служба Комитета по транспорту.

Для обеспечения комфорта и безопасности участников гонки и зрителей, будут введены временные ограничения в движении транспорта:

С 00.00 до 13.00 на Приморском проспекте будет запрещена остановка транспортных средств у 3-го Елагина моста.

С 06.00 до 13.00 на Приморском проспекте будет приостановлено движение транспорта в направлении от улицы Савушкина (улица Планерная) до дома № 65, а также на Приморском шоссе – в направлении от улицы Савушкина (по направлению к комплексу "Лахта-центр") до улицы Савушкина (улица Планерная).

Также следует учесть, что с 06.00 до 13.00 13 августа будет закрыто движение транспорта по ЗСД от съезда с трассы Е-18 "Скандинавия" до съезда с ЗСД на Приморский проспект.

Ранее сообщалось, что ГАТИ предупреждает о будущих ограничениях и закрытиях дорожного движения в шести районах с 11 августа.

Фото: Комитет по транспорту

