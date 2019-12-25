В Петербурге введут ограничения движения из-за заезда "Гран Фондо Россия"

Спортивный азарт и здоровый образ жизни встречаются на трассах Петербурга в этот уикенд. В воскресенье, 13 августа, состоится ожидаемое велосипедное событие в России – "Гран Фондо Россия". Об этом напоминает пресс-служба Комитета по транспорту.
Для обеспечения комфорта и безопасности участников гонки и зрителей, будут введены временные ограничения в движении транспорта:
С 00.00 до 13.00 на Приморском проспекте будет запрещена остановка транспортных средств у 3-го Елагина моста.
С 06.00 до 13.00 на Приморском проспекте будет приостановлено движение транспорта в направлении от улицы Савушкина (улица Планерная) до дома № 65, а также на Приморском шоссе – в направлении от улицы Савушкина (по направлению к комплексу "Лахта-центр") до улицы Савушкина (улица Планерная).
Также следует учесть, что с 06.00 до 13.00 13 августа будет закрыто движение транспорта по ЗСД от съезда с трассы Е-18 "Скандинавия" до съезда с ЗСД на Приморский проспект.
Ранее сообщалось, что ГАТИ предупреждает о будущих ограничениях и закрытиях дорожного движения в шести районах с 11 августа.
Фото: Комитет по транспорту
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