Улица Академика Павлова закроется для проезда транспорта с 8 ноября

Трудности ждут Центральный, Петроградский, Выборгский районы и остров Декабристов.

С завтрашнего дня, 6 ноября, в Петербурге ожидаются новые изменения в автомобильном движении, об этом предупреждает государственная административно-техническая инспекция.

Так, до 3 декабря продолжающаяся прокладка водопровода затруднит проезд по перекрестку улицы Короленко и Баскова переулка. С 8 ноября по 15 декабря строящийся газопровод закроет движение транспорта по улице Академика Павлова от Каменноостровского проспекта до Уфимской улицы. Чуть раньше, 2 декабря, закончатся работы по прокладке водопровода по другому адресу: Костромскому проспекту от Мезенской улицы до Скобелевского проспекта. Там в это время будет невозможно проехать. Такие же трудности на период с 3 по 12 декабря возникнут на участке от Забайкальской улицы до Скобелевского проспекта.

Также с 8 по 14 ноября очередная прокладка газопровода ограничит движение транспорта по Пискаревскому проспекту у дома №149, а до 30 ноября размещение пешеходной галереи для ремонта фасада здания усложнит проезд по Уральской улице от набережной реки Смоленки до улицы Одоевского.

Самые долгие неудобства продлятся с 8 ноября по 31 мая 2020 года на улице Рылеева от улицы Восстания до улицы Радищева. Там разместят строительные леса, что и помешает транспорту.

Ранее мы писали, что первый туристический трамвайный маршрут в Петербурге торжественно откроют 6 ноября.

Фото: Piter.TV