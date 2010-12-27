Первый туристический трамвайный маршрут в Петербурге торжественно откроют 6 ноября

Маршрут пройдёт через самые красивые мосты Северной столицы и свяжет Васильевский остров, Петроградскую сторону с Финляндским вокзалом и Цирком на Фонтанке.

"Первый туристический" трамвайный маршрут торжественно откроют 6 ноября. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Круговой маршрут пройдёт через множество мостов Петербурга и свяжет Васильевский остров и Петроградскую сторону с Финляндским вокзалом и Цирком на Фонтанке. По маршруту будет ездить репликар трамвая "Американка". Трамвай построили в Цехе ремонта Горэлектротранса на Московском проспекте.

Туристический трамвай будет делать четыре рейса ежедневно, отправляясь от Музея городского электрического транспорта в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00.

Первый туристический: на улицах Петербурга появится реплика ретро-трамвая "Американка".

Фото: Piter.TV