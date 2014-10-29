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С 20 июля в восьми районах Петербурга введут ограничение движения
Сегодня, 12:45
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С 20 июля в восьми районах Петербурга введут ограничение движения

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Наиболее длительными в ряду новых ограничений стали меры, которые введут на двух перекрестках: на севере и на юго-западе города.

В четверг, 18 июля, Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) анонсировала новые перекрытия движения. Наиболее длительными в ряду новых ограничений стали меры, которые введут на двух перекрестках: на севере и на юго-западе города.

Так, с 20 июля и по 8 сентября автомобилисты столкнутся с трудностями на оживленном перекрестке проспекта Непокоренных и Гражданского проспекта: во второй половине лета здесь будут ремонтировать водопровод.

В свою очередь прокладка инженерных коммуникаций помешает водителям в Кировском и Красносельском районах. Движение транспорта с 20 июля по 13 сентября будет затруднено на углу проспекта Народного Ополчения и Авангардной улицы, а также на углу проспекта Народного Ополчения и проспекта Маршала Жукова.

Ранее мы сообщили о том, что ГАТИ усилила контроль за содержанием детских площадок.

Фото: Piter.TV

Теги: гати, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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