Движение в тоннеле петербургской дамбы ограничили с 16 мая

Движение автомобилей в Невском транспортном отсеке петербургской дамбы (внутреннее кольцо КАД) ограничили с 16 по 20 мая. На участке будет идти ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе КЗС Петербурга от наводнений.
На данном участке по время ремонта могут полностью останавливать движение, это необходимо для ввода и вывода подъемной техники.
Водителям придется ждать очереди на въезд в тоннель примерно около 10 минут. Дирекция КЗС просит автомобилистов учитывать изменения и планировать заранее свой маршрут.
Также в Невском районе из-за дорожных работ на Тельмана автобусам придется изменить маршруты.
Фото: Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений
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