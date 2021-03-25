Движение в тоннеле петербургской дамбы ограничили с 16 мая

Ограничения продлятся до 20 мая.

Движение автомобилей в Невском транспортном отсеке петербургской дамбы (внутреннее кольцо КАД) ограничили с 16 по 20 мая. На участке будет идти ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе КЗС Петербурга от наводнений.

На данном участке по время ремонта могут полностью останавливать движение, это необходимо для ввода и вывода подъемной техники.

Водителям придется ждать очереди на въезд в тоннель примерно около 10 минут. Дирекция КЗС просит автомобилистов учитывать изменения и планировать заранее свой маршрут.

Также в Невском районе из-за дорожных работ на Тельмана автобусам придется изменить маршруты.

Фото: Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений