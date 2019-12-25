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В Невском районе из-за дорожных работ на Тельмана автобусам придется изменить маршруты
Сегодня, 10:15
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В Невском районе из-за дорожных работ на Тельмана автобусам придется изменить маршруты

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Общественный транспорт проедет по проспекту Большевиков и по Народной улице.

С 17 по 20 мая трассы автобусов №№ 12, 97, 118 и 285 будут изменены из-за дорожных работ на Тельмана. Уточним, что речь идет об участке от Дальневосточного проспекта до Искровского. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Организатор перевозок".

Автобусы будут направлены в объезд от улицы Тельмана. Они проедут по проспекту Большевиков и по Народной улице.

Ранее на Piter.tv: шесть новых остановок появятся в трех районах Петербурга.

Фото: СПб ГУП "Организатор перевозок", Piter.tv

 

Теги: дорожные работы на тельман, маршруты, народная улица, пассажиры, проспект большевиков, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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