В Невском районе из-за дорожных работ на Тельмана автобусам придется изменить маршруты

Общественный транспорт проедет по проспекту Большевиков и по Народной улице.

С 17 по 20 мая трассы автобусов №№ 12, 97, 118 и 285 будут изменены из-за дорожных работ на Тельмана. Уточним, что речь идет об участке от Дальневосточного проспекта до Искровского. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Организатор перевозок".

Автобусы будут направлены в объезд от улицы Тельмана. Они проедут по проспекту Большевиков и по Народной улице.

Ранее на Piter.tv: шесть новых остановок появятся в трех районах Петербурга.

Фото: СПб ГУП "Организатор перевозок", Piter.tv