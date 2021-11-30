Шесть новых остановок появятся в трех районах Петербурга

Новые остановки появились на Академика Байкова, Федюнинского, Авангардной улицах, а также на Иликовском проспекте.

Стало известно, что в Калининском, Петродворцовом и Красносельском районах Петербурга появятся шесть новых остановок. Об этом в пятницу, 13 мая, рассказали в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Строительно-монтажные работы уже завершили. Новые остановки появились на Академика Байкова, Федюнинского, Авангардной улицах, а также на Иликовском проспекте.

Добавим, что в городе установят 22 светофора в девяти районах города. Известно, что четыре в Василеостровском и Центральном районах. В Калининском, Кировском и Красносельском районах установят по три светофора, в Невском районе – два, а в Петроградском, Петродворцовом и Выборгском — по одному.

Ранее мы писали, что в мае в Петербурге запустят брендированные автобусы с Александринским театром. Общественный транспорт будет делать остановку около театра.

Фото: Piter.tv