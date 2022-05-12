В мае в Петербурге запустят брендированные автобусы с Александринским театром

Общественный транспорт будет делать остановку около театра.

В Петербурге запустят "фирменные автобусы" Александринского театра. Об этом 12 мая рассказал директор театра Сергей Емельянов, передал корреспондент Piter.tv.

Всего будет 10 таких автобусов и троллейбусов. Сегодня руководство культурного учреждения подписало соглашение с городским комитетом по транспорту. Стороны договорились сотрудничать в области культурно-просветительских проектов.

Мы возрождаем традицию в рамках транспортной реформы, когда на афише театра, уже с мая месяца, указываются маршруты общественного наземного транспорта, которые могут подвезти жителей и гостей к театру, а также ближайшие станции метрополитена. Кирилл Поляков, глава комитета по транспорту.

Это сделано для удобства посетителей театра. Они будут знать, как добраться на спектакль.

Видео: Алина Анисенко и Диана Урмантаева для Piter.tv