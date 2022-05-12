  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:09
48
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В мае в Петербурге запустят брендированные автобусы с Александринским театром

0 0

Общественный транспорт будет делать остановку около театра.

В Петербурге запустят "фирменные автобусы" Александринского театра. Об этом 12 мая рассказал директор театра Сергей Емельянов, передал корреспондент Piter.tv.

Всего будет 10 таких автобусов и троллейбусов. Сегодня руководство культурного учреждения подписало соглашение с городским комитетом по транспорту. Стороны договорились сотрудничать в области культурно-просветительских проектов. 

Мы возрождаем традицию в рамках транспортной реформы, когда на афише театра, уже с мая месяца, указываются маршруты общественного наземного транспорта, которые могут подвезти жителей и гостей к театру, а также ближайшие станции метрополитена. 

Кирилл Поляков, глава комитета по транспорту.

Это сделано для удобства посетителей театра. Они будут знать, как добраться на спектакль. 

Видео: Алина Анисенко и Диана Урмантаева для Piter.tv

Теги: александринский театр, афиша, общественный транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии