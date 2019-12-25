В центре Петербурга временно ограничат движение в связи с празднованием Дня города

Движение транспортных средств будет ограничено в связи с церемонией возложения цветов к памятнику Петра I и проведением "Бала национальностей".

В центре Петербурга временно ограничат движение транспорта в связи с проведением церемонии возложения цветов к памятнику Петру I. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Так, в четверг, 27 мая, с 8:30 до 11:00 временно ограничивается движение по Адмиралтейской набережной и Сенатской площади в Центральном районе Петербурга.

Кроме того, с 6 утра 27 мая до 8 утра 30 мая будет ограничено движение вдоль дома №1 по Вознесенскому проспекту от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы в связи с проведением "Санкт‑Петербургского Бала национальностей".

Отмечается, что с 00:00 27 мая до 8 утра 30 мая по данным адресам будет запрещена остановка автомобилей.

Ранее мы писали, что в Петербурге временно ограничат движение по Лесному и Приморскому проспектам.

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