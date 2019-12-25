В Петербурге временно ограничат движение по Лесному и Приморскому проспектам

С 25 мая по 15 октября этого года движение будет ограничено по Лесному проспекту. А с 27 по 31 мая этого года движение ограничивается по Приморскому проспекту.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) предупредила петербуржцев о новых ограничениях на дорогах Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 24 мая.

Так, с 25 мая по 15 октября этого года движение будет ограничено по Лесному проспекту от улицы Академика Лебедева до улицы Комиссара Смирнова. Дороги будут перекрыты в связи с производством работ по размещению строительных лесов.

Кроме того, с 27 по 31 мая этого года движение ограничивается по Приморскому проспекту от улицы Оскаленко до Шишмарёвского переулка в связи с производством работ по установке светофора.

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