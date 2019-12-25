Петербуржцам рассказали о ближайших ограничениях на дорогах

В городе временно ограничат движение по четырём улицам.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) рассказала петербуржцам о предстоящих ограничениях на дорогах города на официальной странице ВКонтакте в четверг. 27 мая.

Так, с 23:00 28 мая до 6 утра 31 мая, а также с 23:00 4 июня до 6 утра 7 июня будет ограничено транспортное движение по Тихорецкому проспекту от проспекта Науки до улицы Вернадского в связи с производственными работами по прокладке теплосетей.

Кроме того, с 29 мая по 10 июня ограничивается движение транспорта по боковому проезду Петергофского шоссе от проспекта Кузнецова до улицы Доблести в связи с производственными работами по прокладке водопровода.

К тому же с 31 мая по 20 июня будет закрыто транспортное движение у дома №8 по Черниговской улице в связи с работами по прокладке водопровода. Объехать участок можно по маршруту: Московский проспект - Смоленская улица - Заозёрная улица - Киевская улица - Ново-Рыбинская улица - Лиговский проспект.

И с 31 мая по 18 июля будут ремонтировать дорогу на проспекте Энгельса от Парнасского путепровода до 9-го Верхнего переулка.

Ранее мы писали, что на КАД Петербурга ограничат движение грузовиков из-за ПМЭФ.

Фото: Piter.tv