В четырёх районах Петербурга со 2 июля введут ограничения движения транспорта

Изменения затронут Василеостровский, Выборгский, Калининский и Петродворцовый районы города.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) объявила о введении новых ограничений на движение транспорта в Петербурге. Изменения начнут действовать со 2 июля и затронут Василеостровский, Выборгский, Калининский и Петродворцовый районы города.

Василеостровский район: С 2 июля по 3 августа будет перекрыта улица Кораблестроителей у улицы Нахимова. Это связано со строительством инженерных сетей.

Выборгский район: С 2 по 15 июля вводится ограничение на проспекте Луначарского — от проспекта Художников до улицы Есенина. Причиной стала реконструкция инженерных сетей.

Калининский район: Движение будет ограничено только 2 июля. Ремонт дорожного покрытия затронет улицу Жукова на участке от Пискаревского проспекта до Феодосийской улицы.

Петродворцовый район: С 2 июля по 1 августа работы по строительству дороги приведут к ограничениям на Красносельском шоссе в поселке Стрельна. Проезд будет закрыт на участке от Сергиевского путепровода до дома 72 литера А.

Ранее мы сообщили о том, что Дворцовую набережную перекроют для ремонта до конца лета.

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