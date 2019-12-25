Движение по двум полосам на дамбе ограничат на два дня

На автодороге петербургского комплекса защитных сооружений ожидаются очередные ограничения движения. Об этом предупредили в пресс-службе КЗС.
С 29 по 30 октября на 115-116 километре дороги затруднится проезд в правой и средней полосе. Причиной тому станут дорожные работы. Дирекция КЗС попросила автомобилистов соблюдать ПДД, особенно внимательно следить за дорожными знаками, разметкой и скоростным режима.
Также мы сообщали, что участок Суворовского проспекта будет недоступен для проезда до сентября 2021 года.
Фото: dambaspb_kzs / Instagram
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