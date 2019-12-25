Движение по двум полосам на дамбе ограничат на два дня

Дорожные работы на дороге КЗС пройдут с 29 по 30 октября.

На автодороге петербургского комплекса защитных сооружений ожидаются очередные ограничения движения. Об этом предупредили в пресс-службе КЗС.

С 29 по 30 октября на 115-116 километре дороги затруднится проезд в правой и средней полосе. Причиной тому станут дорожные работы. Дирекция КЗС попросила автомобилистов соблюдать ПДД, особенно внимательно следить за дорожными знаками, разметкой и скоростным режима.

Также мы сообщали, что участок Суворовского проспекта будет недоступен для проезда до сентября 2021 года.

Фото: dambaspb_kzs / Instagram