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Движение по двум полосам на дамбе ограничат на два дня
Сегодня, 15:07
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himif

Движение по двум полосам на дамбе ограничат на два дня

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Дорожные работы на дороге КЗС пройдут с 29 по 30 октября.

На автодороге петербургского комплекса защитных сооружений ожидаются очередные ограничения движения. Об этом предупредили в пресс-службе КЗС.

С 29 по 30 октября на 115-116 километре дороги затруднится проезд в правой и средней полосе. Причиной тому станут дорожные работы. Дирекция КЗС попросила автомобилистов соблюдать ПДД, особенно внимательно следить за дорожными знаками, разметкой и скоростным режима.

Также мы сообщали, что участок Суворовского проспекта будет недоступен для проезда до сентября 2021 года.

Фото: dambaspb_kzs / Instagram

Теги: дамба, дорожные работы, ограничение движения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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