Участок Суворовского проспекта будет недоступен для проезда до сентября 2021 года

Также на время закроют участок Замятина переулка и Конногвардейского бульвара.

Петербургских автомобилистов ожидают новые ограничения движения, первые из которых вступят в силу уже в субботу, 24 октября. Об этом предупредили в ГАТИ.

Так, с 24 по 25 октября полностью закроется движение автомобилей по нечетной стороне Конногвардейского бульвара на участке от Замятина переулка до площади Труда, а также по Замятину переулку от Английской набережной к Конногвардейскому бульвару. Немного позже, с 30 октября по 1 ноября, будет недоступен проезд по Замятину переулку от Галерной улицы до Конногвардейского бульвара.

Также с 24 октября, но уже по 22 марта 2021 года затруднится движение по Лесному проспекту от Выборгской улицы до Нейшлотского переулка. С 25 октября по 7 сентября 2021 года ограничат проезд и по Суворовскому проспекту от 2-ой Советской улицы до 1-ой Советской.

Напоследок, с 26 по 31 октября и с 14 по 15 декабря ограничится движение транспорта по Рыбинской улице у дома №7А.

Ранее мы писали, что власти Петербурга подтвердили начало строительства Широтной магистрали скоростного движения в начале 2021 года.

Фото: Piter.TV