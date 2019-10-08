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В выходные на пересечении Пискаревского и Мечникова ограничат движение
Сегодня, 15:52
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В выходные на пересечении Пискаревского и Мечникова ограничат движение

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Неудобства связаны с проведением ремонтных работ на данном участке.

В выходные, 11 и 12 сентября, будет перекрыто движение на пересечении Пискаревского проспекта и проспекта Мечникова. Ограничения вводят в связи с ремонтом дороги. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района. 

Позже, с понедельника по среду, дорожники ограничат движение на боковом проезде Пискаревского проспекта от Репнинской улицы до улицы Куракина. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что на федеральной трассе Р-21 "Кола" разведут Ладожский мост в понедельник.

Фото: Piter.tv

Теги: пискаревский проспект, проспект мечникова, ремонт дорог, репнинская улица, улица куракина
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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