В выходные на пересечении Пискаревского и Мечникова ограничат движение

Неудобства связаны с проведением ремонтных работ на данном участке.

В выходные, 11 и 12 сентября, будет перекрыто движение на пересечении Пискаревского проспекта и проспекта Мечникова. Ограничения вводят в связи с ремонтом дороги. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Позже, с понедельника по среду, дорожники ограничат движение на боковом проезде Пискаревского проспекта от Репнинской улицы до улицы Куракина.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на федеральной трассе Р-21 "Кола" разведут Ладожский мост в понедельник.

Фото: Piter.tv