На федеральной трассе Р-21 "Кола" разведут Ладожский мост в понедельник

Движение транспорта перекроют на 45 минут.

В понедельник, 13 сентября, в течение 45 минут перекроют движение транспорта на трассе Р-21 "Кола" из-за разводки Ладожского моста, сообщил ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 15:00 до 15:45 вниз по реке пройдет барже-буксирный состав с максимальным высотным габаритом 20,4 метра. В связи с этим на 40+162 км федеральной дороги Р-21 "Кола" в Кировском районе Ленинградской области перекроют автомобильное движение.

Отмечается, что Ладожский мост разводят при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее мы писали, что на КАД между вантовым мостом и развязкой с Софийской улицей перекроют две полосы.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"