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На федеральной трассе Р-21 "Кола" разведут Ладожский мост в понедельник
Сегодня, 15:31
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

На федеральной трассе Р-21 "Кола" разведут Ладожский мост в понедельник

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Движение транспорта перекроют на 45 минут.

В понедельник, 13 сентября, в течение 45 минут перекроют движение транспорта на трассе Р-21 "Кола" из-за разводки Ладожского моста, сообщил ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 15:00 до 15:45 вниз по реке пройдет барже-буксирный состав с максимальным высотным габаритом 20,4 метра. В связи с этим на 40+162 км федеральной дороги Р-21 "Кола" в Кировском районе Ленинградской области перекроют автомобильное движение. 

Отмечается, что Ладожский мост разводят при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с. 

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования. 

Ранее мы писали, что на КАД между вантовым мостом и развязкой с Софийской улицей перекроют две полосы.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: ладожский мост, петербург, трасса р-21 кола
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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