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На дамбе при съезде в сторону Соснового Бора ограничили движение
Сегодня, 13:01
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На дамбе при съезде в сторону Соснового Бора ограничили движение

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На данном участке проводят работы по восстановлению асфальта.

Движение на съездах с САД в сторону Соснового Бора и в направлении с Ломоносова на САД ограничат в воскресенье и понедельник, 24 и 25 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений региона от наводнений.

Дорожники будут проводить работы по восстановлению асфальта на данном участке, в связи с чем водителей просят соблюдать скоростной режим и обращать внимание на знаки. 

Ранее на Piter.tv сообщили, в Петербурге движение автобусов № 46 восстановили по действующей трассе.

Фото: Piter.tv

Теги: водители, дамба, дорожники, перекрытие дороги, транспорт
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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