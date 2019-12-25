На дамбе при съезде в сторону Соснового Бора ограничили движение

Движение на съездах с САД в сторону Соснового Бора и в направлении с Ломоносова на САД ограничат в воскресенье и понедельник, 24 и 25 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений региона от наводнений.
Дорожники будут проводить работы по восстановлению асфальта на данном участке, в связи с чем водителей просят соблюдать скоростной режим и обращать внимание на знаки.
Ранее на Piter.tv сообщили, в Петербурге движение автобусов № 46 восстановили по действующей трассе.
Фото: Piter.tv
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