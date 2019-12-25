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В Петербурге движение автобусов № 46 восстановили по действующей трассе
Сегодня, 20:38
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В Петербурге движение автобусов № 46 восстановили по действующей трассе

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Транспорт снова курсирует по действующей трассе.

В Петербурге восстановили движение автобусов № 46. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Так, они снова курсируют по действующей трассе. Напомним, движение автоубсов было временно изменено в связи с дорожными работами на Литейном проспекте. Так, автобусы следовали по измененному маршруту около часа. 

Ранее мы информировали о том, что в воскресенье, 24 октября, на КАД будет полностью перекрыто движение по участку между развязкой на Выборгское шоссе и на проспект Энгельса. В течение 20 минут сотрудники правоохранительных органов будут проводить на данной территории следственное мероприятие, в связи с чем с 7 до 7:20 водители не смогут проехать по дорожному участку.

Фото: Piter.tv

Теги: автобусы, литейный проспект, транспорт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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