На Литейном проспекте из-за дорожных работ изменили движение автобусов

Маршрут автобуса №46 был изменен.

В субботу, 23 октября, из-за дорожных работ на Литейном проспекте изменили движение общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Маршрут автобуса №46 был изменен. Отметим, что информации о том, как долго будут сохраняться изменения не поступало.

Ранее мы сообщали, что на КАД перекроют движение на участке между Выборгским шоссе и транспортной развязкой с проспектом Энгельса. Для проведения следственных действий правоохранителями в воскресенье, 24 октября, с 7 утра до 7:20 быть заблокирован проезд по данному участку.

Фото: Telegram / Транспорт Петербурга. Организатор перевозок / Piter.tv