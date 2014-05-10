На КАД перекроют движение на участке между Выборгским шоссе и транспортной развязкой с проспектом Энгельса

Для проведения следственных действий правоохранителями в воскресенье, 24 октября, с 7 утра до 7:20 быть заблокирован проезд по данному участку.

В воскресенье, 24 октября, на КАД будет полностью перекрыто движение по участку между развязкой на Выборгское шоссе и на проспект Энгельса. В течение 20 минут сотрудники правоохранительных органов будут проводить на данной территории следственное мероприятие, в связи с чем с 7 до 7:20 водители не смогут проехать по дорожному участку. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Информация о перекрытии движения на указанной территории будет представлена на табло. Кроме того, дорожники установят знаки. В пресс-службе организации просят водителей учесть информацию о временном блокировании движения при планировании маршрутов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что с гололедом на КАД будут бороться с помощью соли и песка.

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