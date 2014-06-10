По улице Коллонтай ограничат движение до декабря

Специалисты займутся прокладкой трубопровода.

С четверга, 20 мая, по 10 декабря на улице Коллонтай в Петербурге будет ограничено движение транспорта – рабочие начнут прокладывать трубопровод, передает пресс-служба ГАТИ.

Поммо этого с 20 мая по 8 июля ограничат движение по участку Новгородской улицы от улицы Моисеенко до Кирочной улицы и от Новгородской улицы до дома №24.

Также внимание водителей обращают на ограничение движения по Петровскому проспекту от дома №13 до Петровской площади с 19 по 31 мая. Специалисты буду прокладывать инженерные сети.

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Фото: Piter.tv