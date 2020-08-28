  1. Главная
Доступ к некоторым вольерам Ленинградского зоопарка временно ограничен
Сегодня, 12:56
На территории зоопарка проходят работы по обрезке засохших и потенциально опасных ветвей деревьев.

Сегодня на территории Ленинградского зоопарка проходят работы по обрезке засохших и потенциально опасных ветвей деревьев. Из-за этого посещение некоторых вольеров временно ограничено. О временных мерах оповестили посетители в официальной пресс-службе зоопарка.

Животные остаются доступными для наблюдения, хотя наблюдать их придется немного издалека, особенно в местах, где ведутся работы.

Сотрудники зоопарка советуют повторно посетить интересующие зоны чуть позже.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка

