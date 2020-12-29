Мужчине назначили 4 года лишения свободы за разбойное нападение на салон сотовой связи в Петербурге

Это вторая судимость петербуржца.

Приморский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Михаила Чистякова за разбойное нападение на салон сотовой связи. Злоумышленник открыто похитил деньги и мобильные телефоны, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Кража произошла вечером 6-го сентября 2020 на проспекте Испытателей. Мужчина угрожал сотруднику салона сотовой связи и потребовал от него передать деньги, находящиеся в кассе. Потерпевший отдал злоумышленнику 30,5 тыс. рублей. После этого неизвестный похитил со стойки администратора мобильный телефон, зарядное устройству, коробку на смартфона, чехол, защитное стекло и другие вещи. Материальный ущерб сотруднику составил 50 тыс. рублей, АО "Русская Телефонная Компания" — 40 тыс. рублей.

Михаил Чистяков признал свою вину и пояснил, что нуждался в деньгах. В качестве "оружия" для угроз он использовал предмет, похожий на гвоздь. Мужчина написал добровольную явку с повинной в 58 отдел полиции.

Суд установил, что ранее разбойник был судим и совершил преступление в период условно-досрочного освобождения. На момент ограбления работал в ООО "Союзпечать" курьером. Имеет на иждивении 3-летнего ребенка, страдает тяжким заболеваением.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 11 месяцев. По совокупности – 5 лет 11 месяцев в ИК особого режима. Кроме того, с мужчины взыскали 30,5 тыс. рублей в счет возмещения ущерба.

Видео: Piter.TV