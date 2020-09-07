Кража в салоне связи на проспекте Испытателей попала на видео

Проводятся розыскные мероприятия.

В 20:08 в воскресенье, 6 сентября, в 112 поступило сообщение о краже в салоне сотовой связи на проспекте Испытателей.

Полиция опросила 20-летнего сотрудника офиса и выяснила, что в восемь вечера зашел неизвестный мужчина, попросил достать телефоны с витрины, чтобы рассмотреть поближе и решить, какой купить. Также менеджер достал чехол для телефона, аккумулятор и наушники. После этого злоумышленник, угрожая ножом, украл телефон и аксессуары, а также 30 500 рублей из незакрытого кассового аппарата. Всего преступник украл 45 086 рублей.

Следователи Приморского района возбудили уголовное дело по статье "разбой".

Ранее мы писали, что пятеро неизвестных устроили перестрелку в Московском районе.

Видео: Piter.TV