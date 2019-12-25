Пятеро неизвестных устроили перестрелку в Московском районе

Грабители приехали на заработки, но в итоге решили пойти на преступление.

В Петербург против пятерых уроженцев Узбекистана возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Приезжие устроили вооруженное ограбление на стройплощадке в Московском районе, сообщили в главном управлении МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Как стало известно, грабители пошли на дело вечером 5 сентября. Трое из них вошли в вагон-бытовку и избили прораба и рабочего. Затем преступники схватили сумку строительной компании, где лежал 1 млн рублей и попытались скрыться. Пострадавшие бросились в погоню, что вынудило злоумышленников несколько раз выстрелить в их сторону. Окончательно погоня прекратилась, когда грабители сели в серебристый "Дэу" и уехали.

Полицейские объявили план "Перехват" и остановили подозрительное авто в Отрадном Ленинградской области. В салоне находились все нападавшие. Удалось установить, что граждане Узбекистана приехали в Россию на заработки, но на момент задержания были безработными.

Фото: Piter.TV