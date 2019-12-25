В Петербурге у подростков украли футболку "North Face" и кепку за 7000 рублей

Грабителям на вид 16-17 лет.

Полиция Красносельского района разыскивает злоумышленников, отобравших личные вещи у двух подростков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Накануне в 19:34 в полицию обратился студент 2003 года рождения. Он рассказал, что 25 мая в 19:20 под мостом им. Кадырова (пр. Героев д. 30) двое подростков на вид 16-17 лет, угрожая ножом, отобрали у него футболку "North Face" и газовый баллончик.

В этот же день, но уже в 20:53 в полицию обратился ещё один подросток 2003 года рождения. Он рассказал, что у дома 35 по ул. Доблести двое неизвестных под угрозой применения газового баллончика открыто похитили у него кепку, стоимостью 7 000 рублей. Перед этим два неизвестных парня попросили закурить, после отказа попросили потерпевшего "пояснить за шмот".

Злоумышленников ищет полиция.

Ранее неизвестный отобрал камеру и квадрокоптер у курьера на Пионерстроя.

Фото: Piter.TV