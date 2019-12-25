Неизвестный отобрал камеру и квадрокоптер у курьера на Пионерстроя

Общая сумма материального ущерба 203370 рублей.

Полиция разыскивает напавшего на курьера в Красносельском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне в 15:27 в полицию Красносельского района обратился курьер. Он рассказал, что 20 мая он должен был доставить квадрокоптер и камеру в квартиру на Пионерстроя, 7 корпус 3. Около 22:55 по указанному адресу к курьеру подошел неизвестный, распылил ему в лицо из баллончика газ, после чего забрал коробки с квадракоптером, камерой, файл с документами, и с места происшествия скрылся.

Общая сумма материального ущерба 203370 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Полиция разыскивает злоумышленника.

Ограбление предпринимателя на 11-й Линии В.О. попало на видео.

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