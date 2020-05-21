Ограбление предпринимателя на 11-й Линии В.О. попало на видео

Неизвестные отобрали у петербуржца 160 тысяч рублей и IPhone 7.

В субботу, 16 мая, в Василеостровском районе Петербурга произошло ограбление. Неизвестные с электрошокером напали на 36-летнего предпринимателя. Пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти поделилась видео с камер наблюдения.

Преступление произошло возле дома №40 на 11-й Линии В.О. Грабители отобрали у жертвы 160 тысяч рублей и IPhone 7. Общая сумма ущерба составила 185 тыс. рублей.

Пострадавшего увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Спустя четыре дня, 20 мая, стражи порядка задержали двух мужчин, подозреваемых в преступлении. Ими оказались местный житель 1972 года рождения и житель Ставропольского края 1990 года рождения. Во время досмотра был изъят похищенный мобильный телефон.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Ранее мы писали, что полицейские задержали двух азиатов, подозреваемых в ограблении петербурженки.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти