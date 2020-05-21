Полицейские задержали двух азиатов, подозреваемых в ограблении петербурженки

Они силой отобрали у неё рюкзак.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в ограблении девушки-продавца сети пекарен. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Около 00:30 в воскресенье, 17 мая, у дома 19 по улице Мичуринской трое неизвестных преступников, применив физическую силу в отношении девушки 2000 года рождения, отобрали у неё рюкзак. В рюкзаке находились кошелек, iPhone 7. После этого все скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Уже 19 мая около двух часов ночи у дома 23 по ул. Крыленко по подозрению в данном преступлении были задержаны граждане одного из среднеазиатских государств, 1997 и 1988 годов рождения.

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Видео: МВД