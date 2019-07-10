Кража мобильного телефона на Дыбенко попала на видео

Материальный ущерб составил 15 тысяч рублей.

На Дыбенко неизвестный украл у женщины мобильный телефон. Момент инцидента попал на камеры видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Накануне в полицию около 20:30 обратилась 33-летняя женщина, уроженка Таджикистана. Она рассказала, что около 18:30 неизвестный мужчина у третьей парадной дома 20 корпус 1 по улице Дыбенко открыто, без применения силы похитил у неё мобильный телефон Honor. Материальный ущерб составил 15 тысяч рублей.

Приметы неизвестного: мужчина, рост 180-185 сантиметров, одет в темную толстовку с капюшоном и белым рисунком на груди, темные спортивные брюки.

Ранее на видео попала кража ноутбука из сумки пассажирки Пулково.

Видео: Piter.TV